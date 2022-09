Fraternidade Feminina cria área de reflorestamento em bairro de Ilhéus

Para marcar o Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro, a Fraternidade Feminina da Loja Maçônica Regeneração Sul Bahiana realizou plantio de mudas na área ao lado da Escola Profissional de Adolescentes, no bairro do Malhado, no último sábado (24). A iniciativa contou com apoio do Grupo de Amigos da Praia (GAP) e do Horto Florestal da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e presença de professores, alunos, pais e voluntários do GAP. Foram plantadas 50 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e árvores frutíferas.

Com essa ação conjunta, o GAP ampliou o projeto de reflorestamento urbano de Ilhéus, que já plantou mais de 1.200 árvores na Área de Preservação Permanente (APP) do bairro São Miguel e 23 mudas no Jardim Ranitla Scaramussa Bonella, na zona sul. Conforme ressalta o fundador do grupo e ativista socioambiental, Vinícius Alcântara, a cultura do plantio é muito importante para a cidade, pois traz sombra e frutos, ajuda a retirar gás carbônico da atmosfera e cria ambientes mais humanizados. “Temos um desafio enorme de fazer com que mais pessoas participem desses eventos, se interessem pela causa ambiental e multipliquem as áreas arborizadas de Ilhéus, cidade tão linda mas muito mal cuidada”.

Além de abrir as covas, forrar com substrato e cuidar das mudas, os técnicos do GAP orientaram as crianças e adultos presentes sobre como cuidar das plantas, a fim de garantir o crescimento saudável. “O manejo é a parte mais difícil e que nos propomos a fazer de forma eficaz”, destaca Vinícius Alcântara. Ele também incentiva a prática de plantio como uma ação de desenvolvimento social. “Quem dera, as pessoas tivessem o hábito de plantar árvores em qualquer espaço da cidade onde fosse possível florescer esses seres tão maravilhosos da natureza”, estimula.