Frente de Mulheres da Câmara organiza ato em memória das vítimas do triplo homicídio em Ilhéus

A Frente Parlamentar de Mulheres da Câmara Municipal de Ilhéus (CMI) realiza, nesta quarta-feira (15/10), um ato em memória de Alexsandra Suzart, Maria Helena Bastos e Mariana Silva, as três vítimas do triplo homicídio que chocou o país e que completa dois meses. A atividade terá concentração nas proximidades do Hotel Opaba, a partir das 9h, de onde os participantes sairão em caminhada até a praia onde aconteceu o crime.

O objetivo do colegiado é homenagear as mulheres e cobrar celeridade nas investigações, para garantir às famílias e à sociedade respostas sobre a autoria e as circunstâncias dos assassinatos. O ato acontece no Dia dos Professores, e a escolha da data levou em consideração o fato de duas das vítimas, Alexsandra e Maria Helena, terem sido educadoras.

A organização do evento é também uma demonstração do comprometimento da Câmara de Ilhéus com o movimento pela elucidação do caso e por mais segurança no município. Diversas iniciativas foram tomadas pela Casa após o triplo assassinato, como a criação do Comitê Permanente de Enfrentamento à Violência e Pessoas Desaparecidas, que já está em funcionamento e reúne diversas entidades para uma atuação conjunta.

Além disso, por meio da Frente, a CMI também já promoveu reuniões com o delegado responsável pelo caso e com o secretário estadual de Segurança Pública. Foram solicitados o funcionamento ininterrupto (24h por dia, sete dias por semana) da Delegacia da Mulher, o envio de uma viatura da Ronda Maria da Penha e a instalação de uma Delegacia de Homicídios em Ilhéus.

Os vereadores também apresentaram propostas de estudos para a implementação da Ronda Guardiã, no âmbito da Ronda Maria da Penha, com um grupamento especial da Guarda Civil Municipal, bem como para o melhoramento da iluminação pública e o reforço do efetivo policial no município.