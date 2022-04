Frente fria no sul da Bahia provoca interrupção de energia em estações da Emasa

A frente fria que chegou ao sul da Bahia na noite de ontem, dia 15, trazendo chuva intensa, fortes ventos, raios e trovões, causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica às Estação de Captação de Água, no distrito de Rio do Braço, em Ilhéus, e na Estação Elevatória de Água Bruta, em Mutuns, distrito de Itabuna.

De acordo com o gerente técnico da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), João Bittencourt, a falta de energia ocorreu por volta das 23 horas e foi imediatamente comunicado à Coelba. “Nos preocupa e causa apreensão o tempo para o restabelecimento da energia em nossas estações, porque a Coelba está com muitas demandas em toda a região. A falta de energia elétrica, interrompe a produção de água e, consequentemente, atrasa o sistema de manobras provocando um efeito dominó no abastecimento de água em toda a cidade”, afirma João Bittencourt.

Em resposta a ocorrência da Emasa, a concessionária de energia elétrica para o Estado da Bahia, disse que “já acionamos as equipes para as ocorrências que envolvam segurança e atendimentos prioritários: hospitais e serviços essenciais que é o caso da Emasa”.

“A falta de energia nas estações de Rio do Braço e Mutuns já se aproxima de 10 horas de interrupção e vai afetar o fornecimento de água para Itabuna. Pedimos que a população e principalmente os hospitais que utilizem a água com racionalidade, pois não sabemos quando o fornecimento de energia elétrica será reestabelecido”, concluiu o gerente técnico da Emasa.