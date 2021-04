Frente Parlamentar das Mulheres avança e começa a desenvolver ações na Câmara em Ilhéus

Durante reunião remota realizada ontem (05), integrantes da Frente Parlamentar das Mulheres, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, realizaram uma avaliação dos primeiros trabalhos do grupo e a retomada das atividades, com ações efetivas em defesa da mulher. A reunião contou com a participação de 26 pessoas representando diversas entidades e dos parlamentares Enilda Mendonça (PT), Ivo Evangelista (Republicanos) e Vinícius Alcântara (PV).

Dentre as maiores dificuldades, foi constatada a falta de dados para monitorar o combate à violência contra a mulher e as ações em desenvolvimento de políticas públicas para o setor. Alguns encaminhamentos foram anunciados pelo grupo, a exemplo da realização de reuniões mensais, toda primeira segunda-feira do mês.

Para o dia 3 de maio, data da próxima reunião, a Frente Parlamentar vai convidar representações da Secretaria Municipal de Ação Social, CRAS, CREAS, CRAM, DEAM, MPE, DEFENSORIA, 68 CIPM, 69 CIPM, 70 CIPM e CORPIN, para apresentação de dados do atendimento e acompanhamento às mulheres de Ilhéus.