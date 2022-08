Fugitivo de Itapetinga é encontrado pelo Reconhecimento Facial em Itabuna

A tentativa de fuga de um foragido da Justiça da região Sudoeste para a região Sul foi frustrada pelo Sistema de Reconhecimento Facial da SSP. Na tarde de terça-feira (9), a ferramenta alcançou o homem, na cidade de Itabuna. Ele possuía mandado de prisão expedido pela Vara Crime de Itapetinga.

Procurado por ameaça de morte, o indivíduo passou por um dos pontos monitorados, na cidade de Itabuna, e a ferramenta da SSP gerou um alerta.

Equipes do 15° Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e realizaram a abordagem.

Após a confirmação de documento, o homem foi apresentado na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde teve o mandado de prisão cumprido.

Na cidade de Itabuna, com esse flagrante, são seis criminosos foragidos da Justiça capturados, através do Reconhecimento Facial. Na Bahia, o número chega a 354 capturados, com o uso da tecnologia.