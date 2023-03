Funcionárias da Emasa receberam lembranças no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira, dia 8, cerca de 60 funcionárias da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) foram recepcionadas com uma lembrança acompanhada de mensagem para marcar a data. A iniciativa da Coordenação de Assistência Social contou com o apoio das diretorias de Administração e Planejamento da concessionária.

O diretor de Planejamento da EMASA, José Silva e Santos, destacou o 8 de Março como data importante para o empoderamento da mulher em uma sociedade ainda tão machista. “O 8 de Março não é somente uma data comemorativa. Marca a importância da permanente luta da mulher que na vida e, principalmente, no mercado de trabalho tem que provar sua capacidade, porque ainda convivemos em parte com uma sociedade com a mentalidade no século 19”, afirmou.

Segundo a assistente social da EMASA Maria D’Ajuda Nascimento, a empresa tem desenvolvido ações para o reconhecimento profissional e de valorização da mulher em datas importantes. “Mesmo tendo em seu quadro pessoal uma maioria de colaboradores homens, a EMASA realiza feitos que valorizam o papel da mulher na empresa”, salientou.