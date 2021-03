Funcionárias da Emasa são homenageadas no Dia Internacional da Mulher

As colaboradas das três unidades da Empresa Municipal de Águas e Saneamento – Emasa foram recepcionadas na chegada ao trabalho com rosas e uma mensagem parabenizando nesta segunda-feira, dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.

O presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filhos, e os diretores Bruno Mendonça, José Silva e Silva e José Erivânio (Babá Cearense), diretores Técnico; de Planejamento e Extensão e gerente Administrativo, respectivamente, fizeram a homenagem em nome da empresa.

O presidente Raymundo Mendes destacou a importância da mulher na sociedade, suas lutas e conquistas, salientando a importância do papel desempenhado pelas servidoras da Emasa.

“Todos nós sabemos como foi a luta das mulheres para conquistar mudanças comportamentais em nossa coletividade. Atualmente, a presença de vocês no mercado de trabalho é de suma importância. A Emasa é privilegiada por contar com colaboradoras tão comprometidas e extremamente competentes”, atestou Mendes.

A coordenadora de Assistência Social da Emasa, Maria D’Ajuda Nascimento, agradeceu em nome das colegas e disse que homenagens como a de hoje servem para valorizar e elevar a autoestima das funcionárias.

“Esse tipo de homenagem mostra o reconhecimento da direção da empresa à mão de obra feminina e eleva a nossa autoestima, pois, valoriza o nosso trabalho. Em nome das demais mulheres do nosso quadro de pessoal, agradeço pela lembrança”, finalizou D’Ajuda.