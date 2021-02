Funcionário da Ceplac morre em Itabuna

Albérico Santos, ‘Zebrão”, servidor da CEPLAC, morreu na noite de sexta-feira, 13, em Itabuna. Ele tinha leucemia e aguardava transplante de medula, cujo doador seria o seu filho.

De acordo com o blog do Bené, “Zebrão” foi diretor da AFC-Associação dos Funcionários da Ceplac e ex-presidente do Núcleo Regional do Sintsef–Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado da Bahia. Foi, também, militante do PT-Partido dos Trabalhadores.

Ainda segundo o blog do Bené, o corpo de “Zebrão”, que também era graduado em Jornalismo pela Unime, está sendo velado no SAF de Itabuna. O sepultamento está previsto para às 17 horas deste domingo, dia 14.