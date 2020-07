Funcionário da Codeba encontrado morto na praia em Ilhéus

José Carlos Lima de Oliveira (foto), que trabalhava há 44 anos na Codeba, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 22, numa praia da zona norte de Ilhéus. Ele estava desaparecido.

Testemunhas informaram que José Carlos, 65 anos, foi visto pela última vez na terça-feira cedo, no cais do Porto. Assim que ele foi dado como desaparecido, as buscas foram iniciadas com participação de familiares da vítima.

O corpo de José Carlos foi levado para o Departamento de Política Técnica. Lá, será submetido a exames que apontarão o motivo da morte. Pelas circunstâncias da ocorrência, afogamento é a causa mais provável. Depressivo, José Carlos teria se jogado ao mar.