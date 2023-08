Funcionário do Hospital de Base de Itabuna morre em Salvador

Será sepultado na tarde deste domingo, 6, no Cemitério Campo Santo, em Itabuna, o corpo de Hamilton Santos Reis. Por muito tempo, ele trabalhou no Hospital de Base, que emitiu uma nota de pesar. A seguir, veja o conteúdo:

Com pesar que recebemos a notícia do falecimento do colaborador Hamilton Santos Reis, na manhã deste sábado, dia 5, em Salvador. Ele estava internado no Hospital Geral do Estado por complicações devido a uma infecção.

Hamilton era casado e por mais de 20 anos atuou como motorista de ambulância no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Muito querido pelos colegas da equipe de transporte, ele sempre cumpriu o seu trabalho com muita responsabilidade e cuidado com os pacientes que necessitavam de transferência para outras unidades de saúde de Itabuna e da região. Era extrovertido, sorridente e contagiava a todos com o seu sorriso e bom humor.

Neste momento de tristeza e dor externamos os mais profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos do colaborador Hamilton em nome da Direção Executiva do Hospital de Base, da equipe de transporte e demais colaboradores.

O velório será no SAF a partir das 18h e o sepultamento amanhã, dia 6, às 15h, no Cemitério Campo Santo.

Itabuna, 5 de agosto de 2023

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães