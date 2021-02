Funcionários da Emasa realizam testes depois de casos confirmados de Covid-19

Depois da confirmação de quatro casos de contágio pelo novo coronavírus, funcionários da Empresa Municipal de Águas e Saneamento realizaram testes rápidos na sede da empresa. Uma equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde fez a detecção que será estendida a todas as unidades da Emasa.

Segundo o coordenador do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho da Emasa, Henrique Sousa, depois dos casos confirmados no quadro de pessoal, há monitoramento de forma antecipada para que a empresa possa tomar providências no tocante ao isolamento do funcionário, sanitização dos ambientes e, o mais importante o cuidado com a saúde do trabalhador”, afirma. Para atender o quadro de funcionários do prédio sede da Emasa, foram solicitados 40 testes rápidos.

A biomédica Natália Pereira, uma das integrantes da equipe da Vigilância Epidemiológica, assegura que o resultado do teste rápido é de mais de 90 por cento, de acordo com o laboratório farmacêutico responsável. “A taxa de acerto do protocolo é alta, respeitando a sensibilidade e especificidade do paciente, a exemplo de oito dias com sintomas ou contato com alguma pessoa contaminada”, ressalta.

A também biomédica Luara Athaly,e integrante da equipe, explica que as imunoglobulinas IgG e IgM são anticorpos ou células de defesa e agem na forma de resposta a antígenos presentes no organismo. “O IgG são células de defesa mais antigas, não requerem isolamento. Enquanto que na presença das células IgM, se faz necessário o isolamento e os cuidados com o infectado”, diz.

Um cronograma para que a equipe de testagem da Vigilância Epidemiológica visite as outras unidades da Emasa, para testar os demais colaboradores, será estabelecido logo após o feriado de carnaval. Por ora, fica valendo as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde de as pessoas evitarem aglomerações, sair às ruas desnecessariamente, usar máscara, manter a higiene das mãos e usar álcool gel a 70 por cento.

Legenda 1: Colaboradores da Emasa realizam teste Covid.