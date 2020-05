Funcionários do Hospital Costa do Cacau recebem treinamento para tratar pacientes com coronavírus

Com a abertura nesta semana da unidade Covid-19, exclusiva para tratamento da doença, no Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, funcionários da ala receberam treinamento e instruções específicas para a atuação profissional dentro do ambiente hospitalar de cuidados com os enfermos infectados pelo novo coronavírus.

Apesar de a maioria desses profissionais contratados para atuar na ala Covid-19 ter vivência em UTIs e conhecer seu funcionamento, a equipe especializada de Enfermagem do HRCC realizou treinamento sobre uso de equipamentos e repassou orientações de fluxo interno de assistência ao paciente.

Outras orientações técnicas específicas também foram repassadas, Funcionários do Hospital Costa do Cacau recebem treinamento para tratar pacientes com coronavírusc a utilização da cápsula para transportar pacientes Covid-19, que protege o colaborador de aerossóis gerados. Para a equipe de técnicos de enfermagem foi orientado o funcionamento da bomba de infusão utilizada para drogas vasoativas, administração de medicações e uso contínuo como as sedações.

Instrutores do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), do HRCC, orientaram sobre higienização das mãos, retirada de adornos, utilização de avental descartável, roupa privativa, óculos de segurança, protetor facial, luva de procedimento, máscara PFF2/N95 e respirador facial com filtro químico.

Como parte do treinamento teórico-prático, também foram abordados: distância segura, cuidados com a retirada de vestimenta, máscara cirúrgica, colocação de retirada de equipamentos de proteção individual – EPIs (paramentação e desparamentação) e manual preventivo de propagação.

De acordo com o diretor assistencial do HRCC, Almir Gonçalves, a unidade Covid-19 do hospital segue um planejamento já adotado pela administração, com treinamentos que capacitam profissionais. “Sempre esteve em nossa rotina a aplicação de treinamentos. Nós buscamos qualificar e melhorar os serviços em saúde para os pacientes; também, em especial, devemos resguardar a saúde dos nossos colaboradores”, explicou.

Avaliação

Funcionários do HRCC avaliaram de forma positiva a abertura da unidade Covid-19, sua estrutura e seus cuidados para prevenção, como o túnel de desinfecção. Para a auxiliar administrativa Iza Reis, a iniciativa é essencial e eficaz para conter a disseminação do vírus, em um momento como este. “Nosso agradecimento ao Governo do Estado, assim como à direção do Hospital Regional Costa do Cacau por estarem juntos e trabalhando alinhados visando nossa prevenção e de todos os pacientes. Temos o Costa do Cacau como exemplo”, disse.

O enfermeiro Ronaldo Pereira sinalizou que, com a chegada do novo coronavírus, o cenário em todos os estados e municípios mudou. “Essa nova estrutura dentro do HRCC foi uma resposta eficiente frente ao problema que enfrentamos. Os investimentos vieram para agregar aos cuidados que ofertamos aos usuários do SUS. Nosso agradecimento ao governador Rui Costa e à direção do IBDAH, que faz a gestão do Hospital Costa do Cacau” .