Funcionários e clientes destacam medidas de segurança no Shopping Jequitibá

“O shopping adotou todas as medidas de segurança e isso é uma garantia para quem trabalha e para os clientes. A gente se sente seguro nesse ambiente”. Essa é a opinião de Mariana Neves, supervisora de vendas de uma das lojas do Shopping Jequitibá, que reabriu há cerca de um mês, após mais de 100 dias fechado por conta das restrições provocadas pela pandemia da Covid 19.

A vendedora Geane Sampaio também ressalta essas ações de prevenção: “a aferição de temperatura é feita nas duas entradas, a sinalização é eficiente para evitar aglomerações e os cuidados com a higiene foram redobrados”.

“Como consumidora e como funcionária, observo que todas as adaptações feitas durante a pandemia trouxeram um aspecto muito positivo pra gente. Me sinto segura aqui” afirmou a comerciária Débora Cunha.

“Vim fazer compras com toda a segurança que o momento exige. A gente precisa se prevenir contra a Covid 19 e o shopping disponibilizou álcool gel e pias para lavar as mãos em locais estratégicos, além do trabalho de conscientização”, disse o cliente Rafael Santos.

O microempresário Fabricio Cardoso, que foi almoçar no shopping com a mulher e o filho, afirmou que “as mesas estão espaçadas, os cuidados com a higiene foram reforçados e por isso fiz questão de trazer a família. Essa sensação de segurança é muito importante”.

As medidas adotadas pelo Shopping Jequitibá visam garantir a segurança dos clientes, parceiros e colaboradores, atendendo as normas determinadas pela Organização Mundial de Saúde. Além das medidas citadas por funcionários e clientes, a utilização de máscara facial é obrigatória durante todo o tempo de permanência no local. Também foram instalados totens e dispenses com álcool gel 70% em pontos de fácil alcance e ampliados os procedimentos de desinfecção de superfícies frequentemente tocadas pelas mãos.

Para manter as medidas de segurança, o Jequitibá vem realizando treinamento permanente de seus colaboradores e disseminando medidas de prevenção e segurança, procedimentos de higiene e uso de EPIs. Outro foco são as campanhas de orientação sobre a Covid nas redes sociais do Jequitibá.