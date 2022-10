Fundador da 1ª escola infantil de futebol em Itabuna será nome de rua

A Travessa Rosenaide Guimarães, no bairro Zildolândia, passará a chamar-se Demósthenes Propício de Carvalho. É o que prevê projeto do vereador Ricardo Xavier (Cidadania), aprovado em primeira votação na Câmara de Itabuna.

O autor ressaltou o quanto é justa a homenagem ao saudoso dentista, fundador da primeira escola de futebol infantil do município. “Seu Demósthenes foi um cirurgião dentista com atuação brilhante aqui, no acolhimento a crianças e adolescentes através do futebol; foi um baluarte para os jovens daquela época e nada mais justo que Casa preste essa homenagem”, destacou.

Com atuação nas escolinhas do Grapiúna e Colo Colo, Dr. Demósthenes revelou futuros craques no futebol. Um trabalho que marcou trajetórias, no esporte que é uma verdadeira mania nacional.

Xavier lembrou, por fim, que no Zildolândia já existe uma rua com o nome de dona Rosenaide. “Portanto, não vamos deixar de homenageá-la”, justificou.