Fundadora da Avatim, Mônica Burgos fala sobre liderança feminina

No próximo dia 15 de setembro, a sócia-fundadora da Avatim, Mônica Burgos, integrará o painel “O poder transformador das lideranças femininas”, durante o encontro para formação de lideranças promovido pela Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas (FCDL Bahia), pela CDL Salvador e Sebrae/BA.

O evento acontecerá no espaço Cerimonial Rainha Leonor, em Salvador, e visa contribuir para o desenvolvimento das competências de liderança, preparando gestores para os desafios do mundo atual. Mônica divide o espaço do talk-show com a empresária Rosemma Maluf e a consultora Rosangela Angonese, co-autora do livro “Liderança Tóxica”. As inscrições para o 1º Encontro de Lideranças do Movimento Empresarial do Estado são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma do Sympla, no endereço https://bit.ly/encontrodeliderancasbahia.

Sobre a Avatim

A Avatim é uma empresa brasileira de cosméticos e perfumaria com fábrica em Ilhéus, Sul da Bahia. A marca busca inspiração na biodiversidade brasileira para desenvolver os mais de 400 produtos do seu portfólio. Pioneira no mercado de aromatização de ambientes, a marca combina suas essências em linhas de cuidados pessoais e para a casa. Destaque na perfumaria fina, a Avatim já conquistou o prêmio internacional Atualidade Cosmética de melhor perfume feminino pela fragrância Gigi e melhor criação perfumística para os criadores das fragrâncias Boníssimo Black e Açucena. A empresa não faz testes em animais, não usa parabenos em seus produtos e garante a neutralização anual de suas emissões de carbono. Atualmente, a Avatim tem mais de 200 lojas em 26 capitais e interior do Brasil, além de uma rede com mais de 3 mil revendedores e distribuidores. Vendas e informações no site www.avatim.com.br. Nas redes sociais, o endereço é @avatimoficial.