Furto de cabos e fios elétricos da Emasa prejudica abastecimento de água em bairros de Itabuna

A Estação Elevatória de Água tratada do Antique (EEAT), localizado no Bairro Antique, sofreu ação de vândalos na madrugada de hoje, dia 21. Foram furtados fios e cabos de energia do painel do quadro de comando.

Com isso, as localidades abastecidas pelo reservatório do Antique foram prejudicadas no fornecimento de água para parte da população.

Segundo o gerente técnico da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), João Bitencourt, num levantamento foi efetuado para se dimensionar a quantidade de fios, cabos e materiais subtraídos.

Além disso, houve o registro de um Boletim de Ocorrência (BO) número 182.193/2023, junto à Delegacia de Furtos e Roubos da 6ª Coorpin da Polícia Civil da Bahia.

“Já estamos trabalhando para reestabelecer o funcionamento da estação do Antique e reduzir ao máximo o impacto no abastecimento das comunidades atendidas por esse reservatório”, disse o gerente técnico da EMASA, João Bitencourt.

Os bairros abastecidos pela estação do Antique e que sofreram prejuízo são: Santa Inês (parte alta), Novo Horizonte, Loteamento Parque São João, final de linha do Santo Antônio (Avenida Itajuípe com a Rua Mariana Coelho), Castália (parte alta), Condomínio Residencial Itabuna Park e o próprio Antique.