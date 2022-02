Futebol: clima de festa no lançamento do Interbairros em Itabuna

“É um dia histórico para o esporte amador itabunense com o retorno do Campeonato Interbairros de Futebol após dois anos de paralisação”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho, no lançamento da maior competição esportiva do sul da Bahia. O evento aconteceu na noite de terça-feira, dia 15, no Teatro Municipal Candinha Dórea.

A competição será iniciada no próximo dia 20 de março e vai reunir times de mais de 50 bairros da cidade, com inscrições já abertas. “Tudo vai obedecer às normas de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará apta a atender a qualquer intercorrência com atletas ou torcedores”, afirmou Enderson Guinho.

“Este é um momento importante para o esporte amador da cidade. O retorno do Campeonato Interbairros terá todo apoio da nossa gestão”, disse o prefeito Augusto Castro (PSD), que também anunciou melhorias na infraestrutura do Estádio Luiz Viana Filho, com um investimento de R$ 2 milhões em recursos próprios da Prefeitura de Itabuna.

A festa de lançamento do Campeonato Interbairros de Futebol 2022 contou ainda com a participação da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, secretários Davi Dultra (Fazenda), Moacir Lima (Agricultura e Meio Ambiente), José Alcântara Pellegrini (Relações Institucionais).

Também prestigiaram a cerimônia os presidentes da Câmara de Vereadores, Erasmo Ávila, da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, da Federação das Associações de Moradores de Itabuna, Adilson Pereira Borges, e de associações dos bairros, representantes do 15º Batalhão de Polícia Militar, 4º Grupamento de Bombeiros Militares e Guarda Civil Municipal, além do diretor de Esportes, Maico Franco, e do coordenador do Interbairros, Gabriel Silva.

O professor de Educação Física e primeiro coordenador do Interbairros, Paulo Roberto Rezende, apresentou um histórico das primeiras competições na cidade, tendo destacado que sempre houve a participação das associações de moradores. Além disso, a simulação de uma partida de futebol no palco, com alunos da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), e da narração de um jogo pelos radialistas Ivan Moraes e Marcos Soares, marcaram o lançamento oficial do campeonato.

Durante o evento, o prefeito Augusto Castro entregou placa de Honra ao Mérito ao desportista e ex-vice-prefeito de Itabuna e ex-vereador João Xavier de Oliveira Filho, um dos criadores do Campeonato Interbairros, há 28 anos. “É um retorno que muito me emociona”, disse o homenageado. “Estou emocionado, talvez, pela única homenagem que recebi como dirigente esportivo em Itabuna”, afirmou.

Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro Califórnia, Matusalem Costa de Brito, a volta da competição é uma oportunidade para inserir novamente os jovens no esporte e dar destaque ao futebol praticado nos bairros de Itabuna. “Já fomos vice-campeões. Neste ano vamos treinar muito para chegar à final”, disse.