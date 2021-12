Futevôlei  movimenta quadras de areia da beira-rio em Itabuna a partir desta sexta

Todas as atenções se voltarão, a partir desta sexta-feira, dia 3, às 13h30min, para as competições de futevôlei que acontecem até domingo na Praça Pastor Hélio Loureiro, no Bairro Góes Calmon. Com a participação de 162 atletas, que disputarão jogos simultâneos em meio a apresentações culturais, em mais um evento da Segunda Semana Esportiva e Cultural de Itabuna, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

No sábado e domingo, as partidas começarão sempre às 7h30min e vão até as 18 horas nas quadras de areia montadas ao ar livre e que serão palco de um dos maiores eventos esportivos da cidade. A competição tinha sido adiada por duas vezes em razão das fortes chuvas. Mas sua realização é aguardada com expectativa, principalmente pelos adolescentes e jovens que praticam o futevôlei, um esporte nascido nas praias do Rio de Janeiro, na década de 1960 e, que cresceu no Brasil, Europa, na Ásia e nos Estados Unidos.

O gerente da Divisão de Esporte-Escola da Secretaria de Esportes, Andrey Lima, lembra que essa modalidade esportiva está em franca expansão, com torneios realizados com frequência em diversas cidades da região, além de campeonatos nacionais com premiação em dinheiro, o que termina por motivar ainda mais sua prática. “É um esporte que tem atraído pessoas de todas as idades, em especial, os jovens. Itabuna não poderia ficar de fora, já que reúne dezenas de apaixonados por essa modalidade esportiva”, conclui.