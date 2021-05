Gacc inscreve em capacitação para diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

O Instituto Ronald McDonald, em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia – GACC Sul Bahia, amplia conhecimento sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil na modalidade online. A ação visa capacitar pediatras, estudantes de medicina e enfermagem e também enfermeiros da região através do Projeto Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil. Para participar entre em contato através do 73 99114-0758 ou pelo e-mail: [email protected].

O treinamento será através da plataforma Zoom, nos dias 31/05 e 01/06; 14/06 e 15/06; 28/06 e 29/06; e 12/07. As primeiras capacitações serão para Médicos Pediatras, residentes em pediatria e estudantes de medicina e enfermagem. Já a última capacitação é destinada para enfermeiros.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer ainda é a enfermidade que mais mata na faixa etária de um a 19 anos no Brasil. Ainda hoje, as chances de cura da doença no país são de 64%.

Nos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), os índices de cura podem chegar a 80%. Se você é profissional ou estudante da área de saúde faça parte dessa corrente do bem disseminando conhecimento.

Sobre o GACC Sul Bahia

O GACC Sul Bahia é especialmente direcionado ao atendimento de famílias de baixa renda, com a finalidade de garantir o direito ao tratamento do câncer com melhor qualidade de vida, atendendo a crianças e adolescentes residentes do interior da Bahia, abrangendo o sul, extremo sul, sudoeste e oeste baiano.

E tem como missão amparar crianças e adolescentes acometidos por doenças onco-hematólogicas, mediante ações nas áreas de assistência social e de saúde, em caráter permanente e gratuito.