Gacc Sul Bahia é beneficiado com o Criança Esperança

Há 25 anos, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia (GACC) é especialmente direcionado ao atendimento a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

A entidade assiste famílias de baixa renda, garantindo o direito ao tratamento com melhor qualidade de vida e, pela primeira vez, é contemplado com a campanha Criança Esperança.

Recursos chegarão como aporte para ampliação do Espaço Canto do Aprender. Lá, através do Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar (ATEHD), os pacientes oncológicos da Instituição têm assegurado o direito à continuidade dos estudos.

Afinal, estão impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde, que implica muitas vezes na internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.

Com o apoio do Criança Esperança os pacientes passarão a ter atividades pedagógicas de suporte escolar, contribuindo para um dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio: Educação básica de qualidade para todos; Oficinas de teatro, música, artes plásticas, informática e literatura; Ampliação dos projetos de leitura e escrita, por meio do Espaço Viva a Leitura (biblioteca); Elaboração e desenvolvimento de projetos pedagógicos temáticos interdisciplinares para atendimento em grupo de crianças e adolescentes; e ainda Oficina de Empreendedorismo para os pais e/ou acompanhantes.

“Ter sido contemplado pelo Criança Esperança nos deixou muito felizes, é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos, e a possibilidade de ampliar essa oferta de ensino, com mais qualidade e agregando atividades que irão contribuir tanto para o paciente, quanto para o familiar/acompanhante”, declarou o Diretor Executivo do Gacc, Marcus Vinicius Rodrigues.