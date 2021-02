Gacc Sul Bahia empossa nova diretoria em Itabuna

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia deu posse a sua nova diretoria no mês de janeiro para o exercício do próximo triênio. A nova gestão eleita por voluntários em novembro de 2020, será responsável por tomar as decisões nos próximos três anos, conforme rege o edital do Grupo.

O diretor executivo eleito, Marcus Vinicius Rodrigues, delegado aposentado da Polícia Rodoviária Federal, já tem uma história de atuação junto ao Grupo, apoiando a Casa com ações e projetos que contribuíram para o crescimento e manutenção da entidade nos últimos anos. Foi dele, a ideia da campanha “Pare pra mim”, da Polícia Rodoviária Federal, que destina alimentos, material de limpeza e fraldas para os pacientes em tratamento.

Os membros da diretoria são voluntários da instituição e não remunerados para ocupar os cargos. “Esperamos, durante toda a gestão, mantermos a transparência e a parceria entre instituição e comunidade, com a expectativa de contarmos também com o apoio de novos parceiros para o crescimento e o fortalecimento do GACC Sul Bahia em seus mais diferentes aspectos”, declarou Marcus Vinicius.

NOVA DIRETORIA

Diretor Executivo: Marcus Vinícius Rodrigues

Vice Diretora Executiva: Teresa Cristina Cardoso Fonseca

Diretor Financeiro: Gilberto Alves de Oliveira

Vice Diretora Financeira: Regina Cele Rebouças Machado

Diretora Administrativa: Tereza Cristina Costa Pereira

Vice Diretora Administrativa: Maily Dantas Santos Silva

Conselho Fiscal:

Elber Barros Santos

Alaíde Rebouças Machado

Niraldo Alves Silva

Suplentes:

Veranilda de Jesus Nascimento

Virgílio Costa Amorim

Maria Guadalupe de Menezes Dantas