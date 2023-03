Gacc Sul Bahia inicia campanha de doação de alimentos em parceria com as escolas de Itabuna

Em alusão ao Dia Mundial da Infância, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) Sul Bahia, em parceria com escolas da cidade, lança a campanha de doação de alimentos. A iniciativa tem início no dia 08 de março e segue até o dia 21 de março, visando suprir as necessidades da Casa de Apoio que abriga crianças em tratamento e está com estoque baixo desde o início do ano.

A campanha tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal para atender às necessidades das crianças em tratamento e seus acompanhantes, que muitas vezes não têm condições financeiras para se manterem durante o período de tratamento. As doações podem ser feitas nas escolas parceiras da campanha ou diretamente na sede do GACC.

Segundo o diretor executivo do GACC Sul Bahia, Marcus Vinicius, a campanha é de extrema importância para a manutenção da Casa de Apoio e para o bem-estar das crianças e seus familiares. “Nós sabemos o quão difícil é para essas famílias se manterem durante o tratamento. Por isso, a doação de alimentos e materiais de higiene pessoal é tão importante. Com essas doações, podemos garantir que as crianças e seus acompanhantes tenham as condições mínimas de sobrevivência durante o tratamento”, afirmou Vinicius.

A Casa de Apoio é mantida pelo GACC Sul Bahia, e oferece hospedagem, alimentação e suporte multidisciplinar para crianças em tratamento e seus acompanhantes, oriundos de diversas cidades da região. A campanha de doação de alimentos é uma oportunidade para a comunidade se engajar na causa e contribuir para o bem-estar de crianças e famílias que lutam contra o câncer.

As pessoas, empresas e entidades civis organizadas podem também colaborar com a campanha entregando as doações na Casa de Apoio do Gacc localizada no Bairro São Judas ou no Espaço Gacc onde funciona o Bazar, próximo a Catedral de Itabuna. Também pode entrar em contato através do número 3211-9986 ou 73 991140758.