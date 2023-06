GACC Sul Bahia promove capacitação em Diagnóstico Precoce para profissionais da área da saúde

Nos dias 14 e 15, às 18h30min, acontecerá a capacitação do Programa Diagnóstico Precoce, voltado para estudantes de saúde e pediatras, promovido pelo Gacc Sul Bahia em parceria com o Instituto Ronald. Em um formato online, com inscrições gratuitas e podem ser feitas no link: https://forms.gle/GgrFL8soiPxaaJzb6.

O Programa Diagnóstico Precoce visa conscientizar e capacitar profissionais da área da saúde e educação sobre a importância de identificar precocemente o câncer infantojuvenil. Ao proporcionar um diagnóstico mais rápido, as chances de cura aumentam consideravelmente, além de permitir um suporte adequado para as crianças e adolescentes em tratamento.

Dra. Teresa Fonseca irá compartilhar sua experiência e conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória médica, abordando sinais de alerta, estratégias de abordagem e encaminhamento adequado dos casos suspeitos. A Dra. Fonseca enfatiza a importância do evento, afirmando: “É essencial que os profissionais da área da saúde estejam preparados para identificar os sinais do câncer em crianças e adolescentes. O diagnóstico precoce pode salvar vidas e melhorar significativamente o prognóstico dos pacientes”.

A primeira turma da etapa de capacitação 2023 aconteceu com profissionais de educação em maio deste ano e capacitou cerca de 30 profissionais. Vale destacar que as vagas são limitadas. Para participar basta entrar em contato com o GACC Sul Bahia pelo número 73 99161-0033 ou fazer a inscrição no link https://forms.gle/GgrFL8soiPxaaJzb6 (Estudantes e Pediatras).