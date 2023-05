GACC Sul Bahia realiza capacitação em Diagnóstico Precoce

Na próxima segunda-feira, dia 29, à partir das 13h, a Casa de Apoio do Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GACC Sul Bahia será palco da primeira capacitação do Programa Diagnóstico Precoce, dirigida para profissionais da área de educação básica. Com o tema “Você pode ajudar a aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com câncer!”, o evento conta com a parceria do renomado Instituto Ronald.

Este ano, o Programa completa15 anos de atuação e tem como objetivo conscientizar e capacitar profissionais sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, visando aumentar as chances de cura e fornecer um apoio adequado às crianças e adolescentes com a doença. A capacitação abordará sinais de alerta, formas de abordagem e encaminhamento de casos suspeitos.

A palestra principal da primeira capacitação será ministrada pela assistente social Claudia Vargens, que possui vasta experiência na área de assistência em oncologia pediátrica. Claudia destacou a importância do evento: “É fundamental que os profissionais da área de educação estejam preparados para acolher os seus alunos em tratamento e estarem em alerta em relação aos sinais. O diagnóstico precoce pode salvar vidas e garantir um tratamento mais eficaz, impactando positivamente no prognóstico das crianças e adolescentes “.

O evento é uma oportunidade única para que os educadores se atualizem e adquiram conhecimentos valiosos no que diz respeito ao câncer infanto-juvenil. A capacitação aos profissionais da área de educação básica, como professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escolas. A participação é gratuita, porém, as vagas são limitadas. Os interessados podem entrar em contato com o GACC Sul Bahia no número 73 99161-0033 e as inscrições devem ser feitas no link: https://shre.ink/inscricaoDPeducacao