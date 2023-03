GACC Sul Bahia receberá a visita do contratenor francês Yann Golgevith

Yann Golgevith é um renomado contratenor francês, famoso por sua voz potente e marcante. No dia 31 de março, às 09h, ele fará uma visita ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Sul Bahia (GACC), onde terá a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição e levar alegria às crianças e adolescentes em tratamento.

Com uma carreira consolidada na música erudita, Yann Golgevith é considerado um dos grandes nomes da cena musical internacional. Com sua voz única e interpretações emocionantes, ele já se apresentou em alguns dos mais importantes palcos do mundo, emocionando plateias por onde passa.

A visita de Yann Golgevith ao GACC representa um momento de grande importância para a instituição e para os pacientes e familiares atendidos por ela. Além de levar sua arte e talento para dentro das paredes do GACC, o contratenor também poderá conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, trocando experiências e ideias com a equipe e com os pacientes.

Para as crianças e adolescentes em tratamento, a presença do contratenor será um momento especial e único, em que poderão esquecer um pouco dos desafios do tratamento e se divertir com a música e a arte. Será um momento de alegria e descontração, que certamente ficará marcado na memória de todos os presentes.