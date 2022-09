GACC Sul Bahia retorna com a realização do Dia do Bem em Itabuna

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer Sul Bahia – Gacc Sul Bahia retoma nesta terça-feira, dia 20, a ação do Dia do Bem com empresários, artistas e influenciadores digitais da cidade, com o objetivo de atrair novos doadores financeiros e ampliar a rede de parceiros e apoiadores da instituição.

O Projeto teve início em 2019, mas em virtude da pandemia de Covid-19 foi interrompido nesse período e retorna agora, com a participação de Ricardo Rodrigues, Suelen Valiense, Digo Martins, Washington Alves, Laísla Orrara, Marcos Bandeira Junior, Carla Letícia e Guilherme Cardoso que junto com as operadoras de telemarketing ligarão para os seus contatos, convidando-os a fazerem doações financeiras.

O projeto visa também atrair pessoas para conhecerem a Casa de Apoio, o trabalho que é desenvolvido com as famílias dos pacientes em tratamento contra o câncer, além disso, possibilitar que novos voluntários integrem a equipe para doar um pouco de tempo e contribuir com o dia a dia das crianças e adolescentes.

Para quem desejar contribuir com o GACC basta ligar para o número (73) 3618-4100, pode também ajudar adquirindo produtos no Espaço GACC (73) 3215-0808 e ainda sendo voluntário (73) 3612-9759.