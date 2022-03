Gandu recebe Feira de Mulheres Empreendedoras neste final de Semana

Por Nilza Peixoto*

Acontecerá em Gandu, nos dias 12 e 13 de março, a Feira de Mulheres Empreededoras. O evento será realizado na Praça do Povo, a partir das 17 horas de sábado, e no domingo, a partir das 15 horas. Estarão presentes 42 empreendedoras que comercializarão seus produtos e serviços. A exposição tem por objetivo trazer notoriedade e visibilidade a todas essas mulheres empreendedoras, que dentro de suas casas estimulam e aquecem a economia local. A comissão organizadora é formada por Laiana Andrade, Adriele Dias, Aline Leite, Laís Costa e Lais Calheira.

A idealizadora do evento, Lais Calheira, pontua que a Feira tem por propósito fazer com que essas mulheres se reconheçam como empreendedoras e ativem cada vez mais o seu potencial. “Como também, fortalecer o empreendedorismo feminino local e regional, gerando oportunidade para que elas levem suas marcas, produtos e serviços para o maior número de pessoas e incentivar a formalização de suas empresas”, aposta.

E uma das apoiadoras da Feira, Nilza Peixoto, empreendedora e idealizadora do Instituto Faça Acontecer Mulher, reforça que “O empreendedorismo feminino é uma forma de muitas mulheres protagonizarem as suas histórias”. Ela destaca: “Na atualidade, a liderança feminina vem ganhando cada vez mais protagonismo; dessa forma, potencializar essas mulheres é responsabilidade de todos nós. O número de Mulheres que empreendem em casa aumentou na pandemia; logo, a retomada econômica perpassa por essas empreendedoras. São mulheres que equilibram dupla ou tripla jornada em suas casas e empreendem com muita dedicação e amor. “.

Apoio para continuar

A Feira não é um projeto que finalizará quando se desmontar os estandes. O objetivo é que esse movimento de transformação social tenha continuidade com parceiros como o Sicoob Norte e Sul e o Instituto Faça Acontecer Mulher, que trarão conhecimento e estratégias de negócios. Como também agregando mais mulheres empreendedoras para esse projeto.

Aqui está um evento com os seguintes apoios: Sicoob Norte Sul, CBR, Eletrodisco, Dyne Calçados, Dorele Confecções, AB LOBO Energia Solar, Ricardo Locações, Instituto Faça Acontecer Mulher (IFAM), Boa Terra Chips, Laclig, PIB – Gandu, OdontoCenter, Radio e Imagem, Aliança, Phama Bahia, Dr. Eron Andrade, Gramatos, Inovar Contabilidade, AnaGi, PMG, Armarinho Paraiba, Super Festa, Otica Panorama, Oticas Clara, Luan ARTGAN, Juarez Couto Consultoria, Tais Gaspar, Maria Alegro, Deyse Makeup.

* Nilza é jornalista, empreendedora e CEO do Instituto Faça Acontecer Mulher