Ganhador recebe carro 0 km da promoção Clube Itão 2022

O operador de empilhadeira aposentado Roque Antônio dos Santos, de 72 anos, recebeu na quarta-feira (08), com um sorriso largo, a chave do veículo 0 km que ganhou no último sorteio da Promoção Clube Itão. Acompanhado do filho e duas netas, ele não disfarçava a felicidade pelo grande prêmio recebido.

A entrega da chave do veículo Hyundai Creta ocorreu no Itão do Centro Comercial de Itabuna, pelo gerente de hortifrúti, Iran Silva. Terminou desta forma a campanha da rede de Hipermercados Itão 2022, que além do veículo sorteou 60 vales-compras de R$ 1.000,00 cada.

O ganhador conta que o carro terá uma grande serventia para ele e sua família. “O veículo nos dará um grande apoio no dia-a-dia, para nos locomovermos durante consultas médicas, viagens com a família, levar os netos à escola e realizar as compras de supermercado no Itão, é claro”, afirmou seu Roque.

A rede de hipermercados Itão possui quatro lojas distribuídas entre Itabuna e Ilhéus. As campanhas de premiações são tradições há décadas e já contemplaram milhares de clientes de toda a região. Iran já adiantou que uma nova promoção será lançada em breve com grandes prêmios para os consumidores.