GAP comemorou Dia da Terra em Ilhéus com plantio de árvores na APP do São Miguel

O Grupo de Amigos da Praia (GAP) realizou mais uma ação de preservação ambiental em Ilhéus, na sexta-feira (22 de abril), data em que é comemorado o Dia da Terra, com plantio de árvores na Área de Preservação Permanente (APP) do bairro São Miguel. O plantio contou com a participação de voluntários e gestores do GAP.

Segundo o engenheiro agrônomo, João Paulo, coordenador do projeto, foram plantadas cerca de 70 mudas de árvores frutíferas e florestais. “O objetivo geral do projeto é plantar 2.000 árvores em toda a área da APP”, enfatiza. Este foi o quarto mutirão de plantio promovido pelo GAP naquela área de proteção ambiental.

Sobre o Dia da Terra

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente observa que o Dia da Terra foi comemorado pela primeira vez em 1970, quando cerca de 20 milhões de pessoas foram às ruas para protestar contra o derramamento de óleo, poluição e contaminação dos rios. Em 2009, as Nações Unidas declararam que o Dia Internacional da Mãe Terra seria comemorado no dia 22 de abril de cada ano.

Sobre o GAP

O Grupo de Amigos da Praia nasceu da indignação de um grupo de cidadãos de Ilhéus com a imensa quantidade de lixo acumulada nas areias da praia da Avenida, no centro da cidade. Em fevereiro de 2018, durante reuniões que aconteciam na praça Rui Barbosa, o grupo estabeleceu o compromisso semanal de limpeza de praia, de forma a contribuir permanentemente para a preservação do meio ambiente e da beleza do maior potencial da cidade: a sua natureza exuberante. De 2018 até 2022, já foram realizados centenas de mutirões de limpeza de praia e plantio de mudas. O GAP atuou também em diversos momentos relevantes de crises ambientais.