GAP realiza ações de educação ambiental durante Semana do Meio Ambiente em Ilhéus

A partir desta terça-feira (31 de maio), o Grupo de Amigos da Praia (GAP) realizará uma série de atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente em Ilhéus. A programação começa com coleta de material reciclável (óleo de cozinha usado, tampinhas de plásticos), na sede da instituição, localizada na Rua Leite Mendes, nº 3, térreo da Catderal de São Sebastião.

No local, prosseguem também o recolhimento de doações para as famílias atingidas pelas enchentes de dezembro de 2021 no Sul da Bahia e as ações da central do voluntariado.

Na quarta-feira (1º de junho), voluntários do GAP apresentarão palestras na sede da Mucambo, indústria de produção de luvas de látex. Na quinta-feira (02 de junho), serão realizadas ações de educação ambiental do projeto GAP Educa, com roda de conversa e plantio de sementes na horta da Escola Municipal Heitor Dias.

No dia seguinte, sexta-feira (03 de junho), acontece mais um encontro dos voluntários com a comunidade, por meio do projeto Composta Ilhéus, para a entrega de composteiras, oficinas, inscrições e conscientização, na praça Pedro Mattos, em frente ao Teatro Municipal, a partir das 9 horas.

Na manhã do sábado (04 de junho), serão promovidas duas ações simultâneas. Mais um bazar solidário, na Faculdade de Ilhéus, e ação de limpeza e educação ambiental na praia do Sul, com participação da turma de biotecnologia da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), ambas com início previsto para as 8 horas. À tarde, será realizado o lançamento do projeto Recicla Ilhéus, para a coleta de resíduos, no bairro Pontal, às 14 horas.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, domingo, o GAP realiza mais uma etapa do programa de reflorestamento da Área de Preservação Permanente (APP) do bairro São Miguel, localizado na zona Norte de Ilhéus, na foz do Rio Almada. Serão plantadas mudas de espécies florestais nativas da Mata Atlântica e de árvores frutíferas.