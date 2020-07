GAPA/ITABUNA REALIZA CAPACITAÇÃO ONLINE

Precisamos estar atentos aos cuidados para evitar a covid-19, mas não podemos esquecer, de maneira alguma, da prevenção de outras doenças, como a AIDS. Até porque o Brasil registrou um aumento de 21% nos números de novas infecções por HIV entre os anos de 2010 e 2018, segundo dados da UNAIDS.

Pensando nisso e levando em consideração as adaptações necessárias, o Gapa/Itabuna está lançando um novo projeto de capacitação: o ‘Mulheres Conectadas para Prevenção – Uma Ação Online para Prevenção de ISTs/HIV/AIDS entre Mulheres por meio de Plataformas Digitais’.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 03/08 no link que está disponível nas redes sociais do Gapa. Serão selecionadas 50 mulheres, que participarão das ações realizadas por meio de plataformas digitais. Na capacitação serão abordados temas como sexualidade, prevenção combinada, diversidade sexual, direito à saúde, ISTs e AIDS.

Depois, as mulheres serão multiplicadoras das informações em suas comunidades, também por meio digital. De acordo Suse Mayre Moreira, uma das coordenadoras do projeto e voluntária do Gapa, o objetivo da capacitação é contribuir para a redução da incidência de ISTs/HIV/AIDS entre as mulheres do município de Itabuna e região. O projeto é uma realização do Gapa/Itabuna com apoio do Fundo Positivo e da Secretaria de Saúde de Itabuna.