Gapa reúne alimentos e brinquedos para pacientes com Aids

O Gapa (Grupo de Apoio à Prevenção da Aids) segue com trabalho para conscientizar a população sobre a luta contra a doença causada pelo vírus HIV. Neste momento do Dezembro Vermelho, o Diário Bahia conversou com a presidente da entidade, Marluce Costa Muniz.

Sobre o acolhimento aos pacientes, ela citou a Campanha Natal Solidário, para arrecadar brinquedos e alimentos não perecíveis. A intenção é alcançar 57 pessoas, envolvendo adultos e crianças, que vivem com aquela patologia ou nasceram de uma mãe portadora. “São pessoas que nós acompanhamos há anos”, explica.

Quem estiver disposto a colaborar pode enviar donativos à sede do Grupo (Rua Quintino Bocaiúva, 260, Centro) ou pelo Pix (7398842-5267).

Jovens no alvo

Voluntária há 20 anos, Marluce lamenta que ainda exista “um número muito grande de pessoas se infectando com o vírus, mesmo com todo o trabalho de prevenção que é feito”. E reforça que os jovens formam o principal público infectado, sobretudo pela resistência ao uso de preservativo.

“A camisinha é o único meio de evitar ISTS (Infecções Sexualmente Transmissíveis), [mas] ainda existem jovens que não aceitam”, constata.