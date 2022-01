Garota de 16 anos morta a facadas no extremo-sul da Bahia

A adolescente Amanda Santa Rosa, de 16 anos, é mais uma vítima de assassinato por causa de ciúmes de um ex-companheiro. Ela foi morta a facadas na noite de ontem (18), no município de Vereda, no extremo-sul. O crime, realizado dentro da casa da menina, teria sido praticado por um rapaz de 20 anos, com quem ela namorou por quatro.

Gabriel Costa dos Santos era ciumento ao ponto de acompanhar a moça em todos os lugares, inclusive no trabalho como babá. Ela terminou o relacionamento várias vezes, exatamente por causa das brigas e tentativa de controle constantes. Mas o garoto não aceitava o fim. Na véspera do crime, aliás, ele teria ido à casa dela para tentar reatar.

Vizinhos chegaram a pedir socorro, entretanto, Amanda morreu na hora. O corpo dela passa por necropsia no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas e deve ser liberado na tarde desta quarta-feira.