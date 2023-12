Geraldo Alckmin liga para Augusto Castro sobre envio de Mensagem ao Senado para tomada de crédito internacional

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), recebeu com alegria na manhã da última sexta-feira, dia 1º, uma chamada telefônica do presidente de República em exercício, Geraldo Alckmin, comunicando que o município obteve o aval da União para a operação de crédito internacional com Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata.

Por meio do Despacho nº 648 do dia 30 de novembro publicado na edição de hoje, dia 1º, do Diário Oficial da União, a proposta foi encaminhada pela Presidência da República ao Senado Federal para que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Município de Itabuna, Estado da Bahia, e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), destinada a financiar o “Programa de Integração Urbana do Município de Itabuna/BA – Itabuna 2030”.

“Este investimento vai possibilitar modernizar toda a infraestrutura do município, tendo o objetivo de abrir novas avenidas, ruas, a construção da nova orla do Rio Cachoeira, uma nova ponte e um viaduto dentro do nosso perímetro urbano, além de possibilitar avanços em outras importantes áreas”, afirmou o prefeito em vídeo nas redes sociais.

O prefeito se disse confiante com a mensagem ao Senado Federal onde o próximo passo será a aprovação por parte dos senadores, contando com a articulação da bancada baiana naquela Casa Legislativa do Congresso Nacional.

“Essa é uma conquista histórica de todo o povo de Itabuna! Estamos dando um importante passo em direção ao futuro, que tanto desejamos e esperamos por muito tempo! Fruto do empenho e credibilidade da nossa gestão ,isso está se tornando possível!”, finalizou.