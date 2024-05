Gestor do Sebrae visita Itabuna e Ilhéus para divulgar Desafio Liga Jovem

Entre os dias 6 e 9 de maio, o gestor do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae Bahia, José Soares, visitará as cidades de Ilhéus e Itabuna para divulgar o Desafio Liga Jovem, projeto que está com inscrições gratuitas abertas até o dia 7 de junho. A competição nacional está em sua segunda edição e acontece no âmbito da Educação com o objetivo de capacitar estudantes como idealizadores de soluções para problemas da sociedade. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/agendasebraes.

José Soares é intraempreendedor, economista, especialista em marketing digital e gestão de negócios com mais de 15 anos de atuação com inovação nos pequenos negócios, além de startups e negócios de impacto socioambiental. Já atuou com gestão da inovação no Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – Sistema S, e em empresas de base tecnológica.

O gestor conduzirá a palestra “Empreendedorismo e Inovação: o que isso tem a ver com a minha carreira?” nos dias 6 e 7 na UESC, às 19h e 9h30, respectivamente. No dia 8, a palestra acontece na Faculdade de Ilhéus, às 18h30. Já no dia 9, às 9h, ele estará na Faculdade Anhanguera em Itabuna.

O DLJ2, maior competição de empreendedorismo tecnológico (digital e analógico) na escola para jovens do Brasil, é um projeto do Sebrae com realização do Instituto Ideias de Futuro. A trilha oferece quatro categorias para os estudantes das redes pública e privada: 8º e 9º ano do ensino fundamental (Imagina); ensino médio (Cria); educação profissional (Inspira); e educação superior (Avança). Os vencedores concorrem a viagens nacionais e internacionais, notebooks, smartwatches, vouchers e celulares.

Seis projetos serão selecionados para concorrer em cada categoria, sendo que dentre esses seis, quatro devem ser de instituição pública. A competição destinará dois terços das vagas na etapa inicial para a escola pública e acréscimo de 15% nas notas nas etapas estaduais e regionais. Além disso, em caso de empate, o primeiro critério de decisão é ser de escola pública.