Gestores da saúde conhecem serviços ofertados pelo Materno-infantil de Ilhéus

Novos gestores da saúde – entre secretários municipais e coordenadores da atenção básica – na macrorregião de Ilhéus, no sul do estado, atendidos pelos serviços do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, participaram na sexta-feira (28) pela manhã de um encontro com a direção da unidade para um momento de acolhida, apresentação da única maternidade 100% SUS na região e escuta com realinhamento e implementação de fluxos sobre a linha de cuidados da saúde da mulher no sul da Bahia.

Na oportunidade, foram apresentados os resultados e os avanços do hospital desde a sua inauguração, em dezembro de 2021, destacando a importância da obra do governo do estado que, desde a sua implantação, é gestada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS).

O encontro contou com representantes dos municípios de Ilhéus, Arataca, Mascote, Itacaré, Santa Luzia e Uruçuca, a participação dos demais diretores do HMIJS e de Luciana Pinheiro, gestora do Núcleo de Apoio à Regulação estadual. Além dos resultados conquistados em pouco mais de três anos, os gestores acompanharam transmissões ao vivo das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do hospital, apresentando os serviços de fisioterapia que são referência na região pelo modelo adotado de acolhimento e humanização. Em seguida, em uma visita-guiada, os convidados conheceram as dependências do hospital.

*Elogios*

“Saio daqui com o sentimento de segurança, de saber que as parturientes e as crianças do meu município chegarão aqui e terão acolhimento, um tratamento humanizado”, afirmou Alana Moraes, secretária de Saúde de Uruçuca. “O coração fica feliz em saber que aqui o SUS é feito com excelência”, completou. Lavínia de Jesus, a nova secretária de Mascote, já conhecia a estrutura do hospital. Antes de assumir a pasta ela trabalhou um período na assistência. “Na região a gente não tinha uma assistência ao parto com esta qualidade, com essa dimensão do parto tão humanizado e, muitas gestantes, não têm o entendimento que a gente tem esse suporte de qualidade”, disse. “Agora enquanto gestora é importante ter vindo, estar aqui tendo esse contato para que possamos possibilitar para esta gestante a melhor assistência que ela pode ter”, disse.

A visita superou as expectativas de Kariton Magalhães Bronze, secretário de Saúde de Arataca. “Já tinha ouvido falar do hospital, da qualidade do atendimento, da humanização. Mas não tinha a dimensão do que era isso aqui. E todos estes são pré-requisitos que a gente busca na rede”, assegura. A secretária Evilane Santana de Moraes, de Santa Luzia, para além de elogiar a qualidade técnica da unidade, destacou a estrutura do hospital.

*Referência*

Luciana Pinheiro, gestora do Núcleo de Apoio à Regulação, assegurou aos novos gestores que o Hospital Materno-Infantil é um equipamento referência na macro região sul e vem do processo regulatório, por meio da central estadual de regulação, também absorvendo mulheres e crianças – dentro do perfil da unidade – de todo o território da Bahia. Ela definiu o convite feito pelo hospital como “um momento de fortalecimento do Sistema Único de Saúde no estado”.

O próximo passo será reunir as representações dos 11 municípios da região de Valença, também atendidos pelo hospital. Este encontro será agendado para os próximos dias.

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio possui 105 leitos destinados à obstetrícia, gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal. Integrado à Rede Cegonha, oferece atendimento 24 horas para urgências e emergências, recebendo pacientes por demanda espontânea e referenciada de diversas cidades do sul da Bahia. O Estado investiu aproximadamente R$ 40 milhões na unidade, incluindo obras e equipamentos. Inaugurado em dezembro de 2021, o hospital já ultrapassou a marca de 10 mil partos realizados.