Ginásio de esportes é reinaugurado em Teixeira de Freitas

A população do município de Teixeira de Freitas recebeu, na quinta-feira, 20, o Ginásio de Esportes Municipal Antônio Imbassahy totalmente reformado para atividades de esportes e lazer. A entrega realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), via Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), teve investimento de R$ 2,5 milhões e deve beneficiar mais de 145 mil pessoas do município e região.

O secretário da Setre, Davidson Magalhães, e o chefe de gabinete do Governador, Adolfo Loyola, participaram da solenidade ao lado de autoridades locais. A inauguração do equipamento urbano, no início da noite, foi antecedida por uma programação diversificada que teve início às 15h, com atividades infanto-juvenis e recreativas do programa Esporte Por Toda Parte, Caravana do Lazer, torneio de futebol, de vôlei, quadrangular de futevôlei, aulão de ginástica e zumba.

A reforma do ginásio incluiu construção de alambrado, de campo society, reforma de quadra poliesportiva, da quadra de areia externa, arquibancada, recuperação da cobertura do ginásio e dos vestiários, recuperação de cantina, pintura geral, pavimentação nos acessos, paisagismo, entre outras intervenções.

Complexo esportivo – O secretário titular da Setre, Davidson Magalhães, avalia que se trata, agora, de um complexo esportivo entregue à população.

“Estamos aqui para entregar o complexo esportivo de Teixeira de Freitas. É isso mesmo, é um complexo, porque antes era só um ginásio. Nós fizemos uma reforma completa no ginásio, estamos entregando uma quadra, um campo society de grama sintética e uma quadra de areia, portanto, aqui se transformou em um complexo, com investimento de R$2,5 milhões entregue à juventude de Teixeira de Freitas. E, além disso, o governo do estado vai anunciar a construção da pista de skate completando , assim, o complexo esportivo de Teixeira de Freitas”, disse o secretário.

A intervenção no equipamento urbano terá, ainda, uma fase complementar com investimento de mais de R$ 365 mil para contemplar a recuperação do alambrado no entorno do ginásio e a construção de uma pista de skate com mini-rampa e módulo. A entrega deve ocorrer no mês de julho.

Certificação – Também no município de Teixeira de Freitas, pela manhã, 19 educandos receberam certificação dos cursos de cabeleireira (o) e maquiagem através do programa Qualifica Bahia. Nesta etapa do projeto, foram investidos R$ 122,4 mil em cursos executados pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Profissionais da Saúde Promovendo Ações Sociais – Paspas.

O projeto completo contempla 40 trabalhadores e trabalhadoras dos Territórios de Identidade da Costa do Descobrimento (Porto Seguro) e Extremo Sul (Teixeira de Freitas) nas cadeias produtivas da agricultura familiar (curso de psicultura) e da beleza, estética e bem estar (curso de cabeleireiro (a) e maquiagem). Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCEP.

Fotos: Ricardo Filho/Setre Bahia