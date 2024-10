Ginástica laboral movimenta setores no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães

O Núcleo de Humanização do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), iniciou em setembro passado o Projeto Ginástica Laboral para os colaboradores.

A Ginástica Laboral é um tipo de atividade física planejada e aplicada no ambiente de trabalho com duração de 10 minutos. O objetivo principal é a manutenção da saúde física e mental, prevenção de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho, além do combate às doenças ocupacionais (ansiedade e estresse) e o aumento das capacidades funcionais dos colaboradores.

Por enquanto, a atividade está sendo realizada no Setor Administrativo (segundas às 8h), na Nutrição Hospitalar (segundas e quintas às 9h), nas enfermarias (quintas e sextas 8h), na enfermaria A (quintas e sextas 8h) e no corredor do almoxarifado (sexta às 9h). A ideia nos próximos meses é expandir para todos os setores da unidade hospitalar.

De acordo com Emily Cabral, que integra o Núcleo de Humanização, a prática também promove o alívio de tensões e dores corporais decorrentes da má postura, aumenta a produtividade dos trabalhadores e estimula mudanças no estilo de vida. “ Também proporciona momentos de interação e descontração entre os colaboradores e melhora a qualidade das relações interpessoais”, destacou.

A atividade tem trazido inúmeros benefícios à saúde dos colaboradores, a exemplo da equipe da nutrição. “A ginástica, com exercícios curtos e de flexibilidade durante o expediente, ajudou a diminuir o cansaço e aumentar a disposição, o que refletiu diretamente na eficiência e concentração durante o trabalho”, destacou a coordenadora da Nutrição Hospitalar, Maria Luiza Souza.

O diretor-presidente da FASI, Marcone Amaral, elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo Núcleo de Humanização . “Ver a equipe proporcionar melhores condições de saúde aos nossos colaboradores tem sido incrível!”, finalizou.