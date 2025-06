Gincana da Sustentabilidade orienta sobre Educação Ambiental no Colégio Modelo de Itabuna

Celebrando a Semana do Meio Ambiente, a CVR Costa do Cacau, em parceria com a Biosanear, realizou uma Gincana da Sustentabilidade no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. A ação envolveu duas turmas do 1º ano do ensino médio e teve como objetivo reforçar, de forma lúdica e interativa, conceitos importantes sobre meio ambiente.

As empresas produziram e distribuíram apostilas para os estudantes, com conteúdos sobre gestão de resíduos sólidos, reciclagem, compostagem doméstica e saneamento básico. O material serviu de base para os desafios da gincana, permitindo que os alunos se preparassem previamente.

Durante a atividade, os estudantes participaram de provas com perguntas de múltipla escolha e desafios práticos, todos relacionados à sustentabilidade. O desempenho foi excelente e a maioria dos alunos acertou as questões e demonstrou grande interesse pelos temas abordados.

“Para nós, a educação ambiental precisa ser divertida. Os estudantes precisam entender que ela acontece todos os dias e que eles são os verdadeiros protagonistas da mudança que precisamos”, destacou Angelica Tomassini, especialista socioambiental da CVR Costa do Cacau.

A iniciativa reforça o compromisso das empresas envolvidas com a formação de uma nova geração mais consciente e comprometida com a preservação do meio ambiente.

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

Durante toda a semana, a CVR participou das atividades da Sema do Meio Ambiente promovida pela Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna -AACRRI. No estande da empresa, foram distribuídas cerca de 600 mudas de cacau, jambo, ipê rosa, jaca, graviola, pitanga e murta, além de ações educativas com estudantes e distribuição de folhetos sobre educação ambiental. No sábado, a empresa apoiou e participou das celebrações do Dia Nacional do Catador, com uma caminhada pela avenida do Cinquentenário.