Gincana mobiliza estudantes em tarefas de conhecimento e solidariedade

Atividades virtuais e tarefas presenciais – respeitando os protocolos de segurança contra a Covid 19 – marcaram a realização da Gincana do Conhecimento do Colégio Vitória, em Ilhéus, dos dias 20 a 22, com a participação das turmas do Ensino Médio. Tarefas diárias mobilizaram e desafiaram os alunos que foram divididos em grupos mistos, com representantes das três séries, para intercâmbio e troca e de conhecimentos.

O objetivo da gincana foi oferecer mais ferramenta pedagógica para oportunizar a vivência de momentos de confraternização e aprendizagem. Os alunos resolveram questões no modelo Enem, produziram vídeos discutindo a temática da prevenção ao suicídio, participaram de games de caça-palavras (com textos de componentes curriculares), fizeram paródias para conscientizar sobre a prevenção ao câncer de mama e participaram de jogos de videogame.

A turma do Terceirão teve a oportunidade de revisar assuntos e cada um ganhou da escola uma mini sacola (eco bag) para levar lanche para o dia do Enem. Já os alunos do 1º. e 2º. anos consolidaram conhecimentos, sempre de forma contextualizada. Os jovens também propuseram intervenções para problemas investigativos como a vacina da Covid-19 e o racismo. A missão de todos, agora, é compartilhar os vídeos que produziram para ampliar o alcance da mensagem e alertar sobra a prevenção ao suicídio.

Solidariedade

Como é prática do Colégio Vitória, atividades de aprendizagem sempre são acompanhadas de ações de solidariedade. As turmas realizaram um pitstop para doação de livros paradidáticos e alimentos não perecíveis. Foram arrecadados 173 livros e 128 kg de alimentos que serão destinados à Associação Centro Educacional de Ação Integrada (ACEAI) que fica no KM 01 da rodovia Ilhéus-Buerarema, no bairro Nossa Senhora da Vitória.