Giulia Be conta histórias de romances em nova campanha do Boticário

Com 23 anos, Giulia Be se tornou a cantora brasileira mais jovem indicada ao prestigiado Grammy Latino, na categoria Nuevo Artista. Reconhecida como uma “menina solta” – nome de um dos seus principais hits, ela integra a estratégia de lançamento da maior marca de perfumaria feminina do Brasil*, Floratta, do Boticário, que expande seu portfólio, trazendo uma nova versão do queridinho Floratta Red: o Floratta Red Blossom. A novidade é uma releitura do item clássico, sendo mais moderna, sensual e floral – ideal para as mulheres que vivem romances intensos, sem a necessidade de serem para sempre ou aqueles que são pra sempre enquanto duram.

Para o lançamento do filme de campanha, Giulia Be, que coleciona outros hits, como “(Não) era amor” e “Pessoa certa, hora errada”, relata histórias de cinco amores vividos por ela – reforçando a postura de uma mulher que vive intensamente romances casuais – assim como as consumidoras de Floratta. “Iniciar o ano de 2023 sendo parceira da maior marca de perfumaria feminina do Brasil, com todo seu pioneirismo, é um imenso prazer pra mim. Ainda mais estrelando a campanha de um clássico, como o Floratta, perfume avassaladoramente apaixonante. A versão Red Blossom é a minha cara. A delicadeza das notas florais e o frescor da Maçã de Vermont, a maçã do amor, traduzem em fragrância esse sentimento tão sublime que tanto inspira minhas letras. Estou muito animada com o que está por vir!”, afirma Giulia.

A estratégia, idealizada pela AlmapBBDO, conta com veiculação em TV aberta, mídia OOH e canais digitais teve estreia com o primeiro filme pensado para o Carnaval. No filme, vemos um casal abraçado em um lugar onde claramente acabou de passar um bloco de carnaval, e tudo indica que eles acabaram de se beijar. Apesar do clima de carinho, com o fim da festa, eles se separam e a protagonista solta a mão do seu par, para que cada um possa seguir o seu caminho. Os dois estão felizes enquanto aparece o lettering sobre a cena: “Foi um amor de cinema. Durou duas horas”. O filme se encerra com a imagem da fragrância com o lettering: “… E viveram felizes para sempre”. O filme tem produção da MyMama Entertainment e direção de Ariela Dorf. Assista aqui: https://youtu.be/nN_Hmt3vjGs

“Floratta Red é sucesso entre as brasileiras, que já falam sobre o poder marcante e inesquecível que essa fragrância desperta. Ao ouvir essas consumidoras, decidimos desenvolver uma nova opção que exalta essa personalidade já conhecida, mas envelopada com o romance de Floratta. Assim, buscamos trazer, com a novidade, todo o desejo e a leveza das novas paixões, entregando um olfativo floral ainda mais moderno e feminino, que traduz o conceito ‘romances curtos, mas de amores intensos’”, destaca Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário. “Giulia Be é uma artista brasileira que fala sobre romance e, como canta em suas músicas, sabe o que é viver e se jogar no amor. Por isso, ficamos muito felizes em saber que ela se conectou com a campanha e com a personalidade que Floratta Red desperta nas mulheres”, completa Marcela.