Givaldo Sobrinho, professor da Uesc, é mais uma vítima da Covid-19

Givaldo Sobrinho, professor aposentado da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz), morreu nesta sexta-feira, 14, vítima da Covid-19. O corpo foi sepultado hoje mesmo, com base nos protocolos da Vigilância Sanitária.

Além de professor, Givaldo Sobrinho (foto) era empresário. Há mais de 50 anos, ele fundou a Imapel, indústria de artefatos de papel, a qual administrou até os seus últimos dias de vida, em Ilhéus, onde morava.

Quem estou com Givaldo Sobrinho na Uesc lembra que ele era um apaixonado pelo que fazia. “Um incentivador contumaz do empreendedorismo, da criatividade e da objetividade nos projetos que a gente desenvolvesse”, disse a jornalista Celina Santos, redatora do Diário Bahia.

No curso de Comunicação, Celina estudou empreendedorismo em aulas de Givaldo e guarda boas lembranças dele, que, segundo ela, “estimulava os alunos a se sentirem desafiados”.

Givaldo Sobrinho era lotado no Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis da Uesc, cujo reitor Alessandro Fernandes, que também foi aluno dele, assim se expressou. A seguir:

“Meus sinceros e profundos sentimentos! Fui aluno, colega e amigo do Prof. Givaldo Sobrinho. Ele teve papel importantíssimo no DCAC, principalmente no processo de qualificação do curso de Administração de Empresas, o que o levou a alcançar o conceito A no MEC. O Prof. Givaldo também participou efetivamente para a implantação do curso de Ciências Contábeis na Uesc. Fica o legado. Que Deus acolha-o em ótimo lugar e conforte os familiares”.