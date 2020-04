A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna esclarece que falsários estão telefonando para as pessoas com pedido de doação de recursos para a suposta compra de respiradores. Mais uma tentativa de se aproveitar da solidariedade alheia, ainda mais forte neste momento de pandemia do coronavírus.

Ao contrário do que é dito por telefone, porém, a entidade deixa claro que não está realizando nenhuma campanha para a aquisição dos aparelhos.