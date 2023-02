Governador anuncia abertura das escolas nos fins de semana

Mais de 670 mil estudantes matriculados na rede estadual de ensino participaram de aula inaugural e receberam as boas-vindas do governador Jerônimo Rodrigues e da secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, nesta segunda-feira (6). Realizada pela primeira vez no interior, a aula inaugural, que marca o início do ano letivo, foi transmitida pela internet, durante visita do governador à cidade de Amélia Rodrigues, onde ainda inaugurou o novo Colégio Estadual de Tempo Integral de Amélia Rodrigues. A escola tem capacidade para 1.160 estudantes e contou com investimentos de R$ 25,4 milhões, em obras e equipamentos.

Durante a entrega do novo colégio, o governador destacou a importância de realizar convênios e criar projetos que garantam a ocupação do novo equipamento de ensino. “Vamos estruturar projetos de combate ao analfabetismo e realizar parcerias para que os estudantes da rede municipal possam vir ocupar e fazer aulas de natação, futsal, de capoeira. Junto ao governo federal criaremos uma programação para que esta escola não seja apenas um lugar bonito de se ver, mas também para que o aluno possa se divertir e aprender”, afirmou.

Jerônimo ainda anunciou que algumas unidades de ensino vão abrir em finais de semana como parte da estratégia de assegurar alimentação adequada aos estudantes. “Nós vamos abrir as escolas nos finais de semana, aos sábados e domingos, para que a gente possa alimentar quem tem fome, em um momento em que 33 milhões de brasileiras e brasileiros acordam de manhã e não têm o que comer. Queremos o estudante na escola o dia inteiro e eu quero dizer que não vai faltar dinheiro”. Conforme ele, o projeto de abertura das escolas em finais de semana está em desenvolvimento e, princípio, não deve alcançar todos os colégios.

A escola em Amélia Rodrigues teve obra executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), coordenada pela Secretaria da Educação, e dispõe de 24 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, sala de dança e vivências corporais, piscina semiolímpica, auditório, refeitório, quadra poliesportiva, quadra de futebol society com pista de atletismo.

*Rede renovada*

Transmitida pelo canal Youtube.com/EducacaoBahia1, a aula inaugural marca também o início das atividades em sete novas escolas, que foram abertas, nesta segunda-feira (6), nos municípios de Itabuna, Tucano, Presidente Dutra, Iraquara, Jaguaripe, Jaguarari e Serrolândia. As entregas oficiais destas unidades escolares têm previsão de acontecer ao longo deste mês, com a presença do governador.

Atualmente, a rede pública de ensino estadual é composta por mais de 1.070 colégios, em todo estado, que permanecem com matrículas abertas para 2023. A secretária da Educação, Adélia Pinheiro deixa um recado para os baianos. “Mais de 670 mil matrículas já foram realizadas, mas eu sei que tem mais jovens que ainda não se matricularam. Então, eu vou lembrar, você pai, mãe que está responsável, por um jovem que ainda não se matriculou, procure a escola mais próxima da sua casa, pois a matrícula não para. Convidamos todos a se juntarem a nós nessa festa que é a festa da educação, da formação, da construção do mundo diferente, da revolução através da educação”, enfatizou a gestora.

*Esportes e acesso à água*

Uma areninha de campo society, com grama sintética também foi entregue durante visita do governador à Amélia Rodrigues. A estrutura, construída pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio da Superintendência de Desportos (Sudesb), conta com investimentos de R$798 mil, e tem o objetivo de estimular os jovens da região a praticarem atividades esportivas.

Cerca de 360 famílias das localidades de Oitizeiro II e Usina Aliança II foram beneficiadas com a instalação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SAA). Concluído em julho de 2022, o SAA foi implantado pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Bahia, por meio da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb).

*Segurança*

Na ocasião, o governador assinou ainda uma ordem de serviço para a área de segurança pública de Amélia Rodrigues. O município ganhará uma unidade para a Polícia Militar, com investimento aproximado de R$ 1,3 milhão e uma nova Delegacia Territorial, com recursos de R$ 1,4 milhão, investido pelo Governo da Bahia.

Repórter: Laís Nascimento/GOVB

Fotos: Mateus Pereira/GOVB