Governador anuncia início das obras da rodovia de ligação Ilhéus- Itabuna

O governador Rui Costa confirmou no Papo Correria desta terça-feira (9) que vai à região de Ilhéus-Itabuna no próximo dia 26. Na agenda, a inauguração da unidade materno-infantil e uma visita às obras de construção da estrada de ligação entre as duas cidades.

Um novo trecho de 18 quilômetros na BA-649, entre o Banco da Vitória, em Ilhéus, e a Fazenda Progresso, em Itabuna, será implantado pelo governo do Estado, que vai melhorar o deslocamento entre os dois municípios do Sul baiano, bem como dar mais segurança no trajeto por ser mão única.

O governador Rui Costa afirmou que a duplicação da BR-415 seria feita pelo governo federal mas que, diante da morosidade em executar a obra e da urgência de realizar o projeto, o Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), decidiu realizar a implantação da BA-649 com financiamento direto do Estado.

Ao longo do trecho serão construídas quatro pontes sobre o Rio Cachoeira e um viaduto sobre a BR-415. O investimento previsto é de R$ 141 milhões. A rodovia facilitará a ligação da região com o Oeste, Meio Oeste e Extremo Sul do Estado. O novo trecho da BA-649 atenderá 511 mil pessoas de municípios como Ilhéus, Itabuna, Una, Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca.