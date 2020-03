Governador anuncia novos leitos para Covid-19 na Bahia

No início da tarde desta sexta-feira (27), o governador Rui Costa apresentou mais uma edição do #PapoCorreria e o assunto que dominou o programa foi a Covid-19. Durante o encontro virtual com a população baiana, o gestor atualizou as medidas tomadas pelo Estado para desacelerar o avanço do novo coronavírus em todo o território estadual e anunciou a negociação para instalação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para o tratamento de casos confirmados da doença também no interior.

De acordo com Rui, além dos 600 leitos já previstos na capital, novos leitos no interior e a utilização de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para triagem de casos formarão a rede de proteção baiana. “Estamos negociando com hospitais privados em diferentes regiões da Bahia, de modo que essas unidades se transformem em referências regionais no tratamento da Covid-19. Além desses equipamentos privados, por meio da parceria com os prefeitos, hospitais públicos também serão utilizados para o mesmo fim, como é o caso do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, que será transformado em referência para o tratamento da doença, após a transferência dos pacientes que lá estão e do acréscimo de 31 leitos, chegando a 40, somente nesta unidade”, contabilizou o governador.

A parceria com os prefeitos foi enaltecida por Rui durante o programa. “A Bahia está muito abaixo da média nacional de transmissão e abaixo também da curva projetada por especialistas. Isso é sinal de que as medidas têm surtido efeito. O que mais importa, nesse momento, é manter a Bahia unida, mesmo que seja virtualmente. Dialogamos com todos os prefeitos e prefeitas, sejam eles de partidos da base ou não. Por isso, faço questão de agradecer, em nome do povo baiano, a todos eles. A Bahia pode se orgulhar de estar colocando toda a força e energia para ganhar essa guerra”, afirmou.

Medidas restritivas

“Nós não recuamos e não recuaremos em nenhuma medida preventiva para salvar vidas humanas. A SSP [Secretaria de Segurança Pública] não permitirá manifestações de quem pensa no lucro e quer matar pessoas. Não vamos permitir que aqueles que pensam somente na máquina registradora propaguem o ódio na sociedade”, disse o governador durante a live, destacando a importância de medidas duras para conter a disseminação das doenças.

Rui anunciou, ainda, que assinou um decreto que unifica todas as medidas e que as ações seguem valendo até nova avaliação do cenário. “A Bahia adotou medidas, algumas delas duras, mas extremamente necessárias para salvar vidas humanas. Temos 18 municípios com casos confirmados e a suspensão do transporte intermunicipal nessas localidades segue valendo, a priori, até o próximo dia 5 de abril. Com relação às aulas, o decreto de suspensão por 30 dias também segue em vigor. Quando estiver para vencer esse prazo, iremos avaliar novamente a situação e divulgaremos a medida determinada pelo Estado”, esclareceu.

O governador voltou a lembrar que as rodovias devem permanecer abertas. “Respeito a autonomia dos municípios, mas é preciso garantir fluxo de mercadorias, alimentos, de itens de sobrevivência da população. Portanto, as estradas não devem ser fechadas. Além disso, sugerimos que atividades econômicas que não coloquem em risco a população possam funcionar em cidades que ainda não tenham casos registrados”, ressaltou.

População vulnerável

O governador agradeceu às doações de mil colchões e mil travesseiros, bem como de mil camas box e cinco mil roupas de cama, feitas, respectivamente, pelo Magazine Luiza e pela cantora Ivete Sangalo. “Esses itens serão utilizados durante o acolhimento, no prédio onde funcionava a Faculdade Ruy Barbosa, no Rio Vermelho, de até duas mil pessoas pertencentes à população vulnerável que tenham sido infectadas pelo novo coronavírus”.

Rui lembrou também que, nesse prédio, “a internação será voluntária e que profissionais da área da saúde que não estejam atuando durante a quarentena podem se voluntariar para cuidar dessas pessoas”. Os interessados podem se inscrever por meio do Portal do Voluntariado (www.estadovoluntario.ba.gov.br).

#Fiqueemcasa

O governador finalizou o programa reforçando o pedido para que baianos e baianas fiquem em casa e não deem atenção às chamadas fake news. “Esperem as notícias oficiais emitidas pelo governo estadual, pois nosso governo é de transparência e divulgaremos todos os dados pertinentes ao avanço do novo coronavírus no território estadual”, garantiu.