Governador anuncia novos secretário e subsecretário da SSP e delegada-geral da Polícia Civil

A nova estrutura da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA) foi anunciada nesta quarta-feira (23), pelo governador Rui Costa, que revelou o nome do ex-juiz Federal em Pernambuco, Ricardo Cesar Mandarino Barretto, como o novo secretário da SSP.

O novo subsecretário da SSP é o delegado de Polícia Hélio Jorge da Paixão (foto), que já foi delegado-chefe da Polícia Civil e estava como responsável pela segurança do Procurador-Geral da República. A nova delegada-geral da Polícia Civil é Heloísa Campos Brito (foto), que já foi delegada-geral adjunta e estava no comando da Academia da Polícia Civil da Bahia.

Rui afirmou que Ricardo Mandarino, no cargo de secretário da SSP, “vai nos ajudar muito, para, junto com toda a equipe, a área operacional da Secretaria de Segurança, continuar buscando as metas que temos, por sinal, conseguido alcançar ao longo dos anos”. Sobre o subsecretário, Rui afirmou que também é bastante conhecido dos baianos. “Já foi delegado-geral da Polícia Civil aqui na Bahia, também de uma longa experiência, muitos cursos de capacitação”.

O governador destacou que é a primeira vez que uma mulher chefia a Polícia Civil da Bahia. “Já que nós viemos para inovar em muitas coisas, também estamos inovando aqui, no dia de hoje(…). Confesso que, ao escolher, nem tinha essa informação, mas soube que é a primeira mulher que chefiará a Polícia Civil da Bahia. Heloísa Brito é uma delegada especial de longa experiência e formação”.

Ricardo Mandarino (foto) disse estar honrado e agradecido pela oportunidade. “Eu gostaria de falar da minha satisfação e da minha honra de ter sido convidado pelo governador Rui Costa para auxiliar na equipe e para chefiar a Secretaria de Segurança. (…) Para mim é especialmente gratificante porque eu comecei minha carreira pública aqui, como delegado de Polícia, no primeiro concurso que houve, nos anos 70. Vou fazer o possível para trazer toda a minha experiência para cá para que a nossa polícia continue sendo uma polícia boa, e cada vez melhor, eficiente, humanista. Esse é o nosso propósito”.

Planejamento

O governador ressaltou que a nomeação de Mandarino vai ser assinada nesta quarta-feira (23), mas a posse será na segunda-feira (28), devido ao Natal. “Nos próximos dias, com essa nova equipe, sentaremos para detalhar o planejamento, eventuais substituições que serão feitas nas equipes (…). Eu quero deixar claro que todo o planejamento feito para os próximos dias de festas, Natal e Ano Novo, permanece, ou seja, nada será alterado no planejamento da Segurança Pública. O planejamento foi feito com muita técnica por profissionais da SSP, da Polícia Civil, e seguirá sem nenhuma alteração para esse período de festas”.

Tecnologia

Rui destacou ainda que 2021, além de ser o ano da vacina, será também o ano da ampliação dos investimentos em tecnologia na área da Segurança Pública. “Nós estamos em processo de licitação de um novo sistema de comunicação para a SSP e também um novo sistema de monitoramento. Esse projeto piloto que nós fizemos aqui em Salvador, de monitoramento por câmeras, será implantado em mais de 60 cidades da Bahia”.

Segundo o governador, está sendo licitada também uma nova tecnologia que permitirá a ampliação do trabalho com imagens. “Nós teremos, em cada viatura, imagens online do que está acontecendo nas ruas. Os nossos policiais poderão carregar câmeras nas fardas, poderão receber filmagens de bandidos que precisam ser presos, podem relatar e transferir para o Centro de Comando e Controle imagens de operações que estão em curso. Toda essa tecnologia está sendo licitada e será implantada em 2021”.

Fotos: Elói Corrêa