Governador assina ordem para policlínica em Ilhéus; investimento ultrapassa R$ 15 milhões

O governador Rui Costa autorizou o início da construção de mais uma policlínica nesta quarta-feira (5), desta vez em Ilhéus. Na ocasião, Rui também entregou mais oito ambulâncias e se reuniu com doadores de itens para os desabrigados pelas chuvas, entre eles representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da União Europeia e da Cáritas.

Na ocasião, o governador destacou que já há uma policlínica em funcionamento em Itabuna. “A policlínica de Itabuna atende 800 mil pessoas, mas, quando nós pensamos e elaboramos este projeto, cada policlínica tinha como projeção atender 400 mil pessoas. Nós já fizemos a licitação, o contrato já foi assinado, e hoje eu assino a ordem de serviço para essa nova policlínica em Ilhéus”, afirmou.

Serão investidos R$ 15,37 milhões na policlínica. “Também estamos construindo aqui em Ilhéus uma UPA, que já está com 75% das obras físicas concluídas, e entregamos recentemente uma nova unidade materno infantil”, disse Rui.

A secretária da Saúde do Estado, Tereza Paim, explicou que o objetivo é que todas as 26 policlínicas que fazem parte do projeto estadual estejam funcionando ainda em 2022. “Esta de Ilhéus vai atender um consórcio de 12 municípios, dando cobertura para uma população estimada de 400 mil baianos. Então, a gente separa o atendimento daqui de Ilhéus do de Itabuna. Apesar da proximidade, o contexto e a região são diferenciados. Assim, proporcionamos um cuidado mais regional e mais próximo para essas pessoas. A construção já começa amanhã”, informou.

Ambulâncias

As oito ambulâncias entregues nesta quarta-feira (5) fazem parte de um lote maior. “Com essas de hoje, nós completamos 81 ambulâncias entregues desde o dia 1º de dezembro. As de hoje vão para os municípios de Igrapiúna, Itabuna, Jitaúna, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Nova Itarana, Piraí do Norte e Wenceslau Guimarães. No extremo-sul, nós já entregamos ambulâncias para todos os municípios atingidos pelas chuvas e, até o fim deste mês, eu quero ter entregado ambulâncias para 100% dos municípios que sofreram com as enchentes no sul, no sudoeste e no baixo sul”, acrescentou o governador.

Reuniões

Ainda em Ilhéus, Rui se reuniu com representantes da Electrolux, da Unicef, da União Europeia e da CNBB, para tratar de doações. Ele ressaltou que o Governo do Estado não tem gerência sobre as doações efetuadas por essas instituições, mas é necessária uma coordenação entre todos os doadores, inclusive o Estado, para que a população mais carente não deixe de receber as doações.

“Eu agradeço o empenho de todos você. Toda ajuda é muito bem-vinda, mas é preciso que haja uma interação entre todos. Nada contra que cada ONG e que cada empresa escolha as pessoas para quem querem fazer a doação; esse é um critério de cada uma delas. Mas é preciso que as ONGs e empresas compartilhem as listas de beneficiários com nossas coordenações, para que possamos garantir que todos aqueles que precisam recebam essa ajuda”, finalizou o governador.

Repórter: Raul Rodrigues