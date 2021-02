Governador decreta fim de semana de “lockdown” na maior parte da Bahia

Em entrevista coletiva quinta-feira (25), o governador Rui Costa anunciou que o decreto de “lockdown” durante o fim de semana em todo o território baiano, como forma de diminuir a transmissão do novo coronavírus no estado. Inicialmente, o próprio Rui tinha sinalizado que a medida atingiria as 381 cidades já listadas no decreto de toque de recolher. O fechamento das atividades não essenciais começará a partir das 20 horas desta sexta-feira (26) e irá até as 5 horas da próxima segunda (1º). Como a circulação de pessoas está permitida, não serão instaladas barreiras sanitárias.

São atingidas pela medida as cidades que já estão com toque de recolher das 20 às 5 horas. Entre elas, municípios do sul do estado, como Itabuna e Ilhéus. As restrições começarão de forma escalonada na sexta. Às 17 horas, deverá ser fechado ao comércio de rua; às 18 horas, bares e restaurantes; e às 20 horas os shoppings. Segundo Rui Costa, esta divisão foi feita como forma de evitar sobrecarga no transporte público, o que geraria aglomerações.

Exceções

Só estarão autorizados a funcionar serviços essenciais, como farmácias e atendimento de saúde e supermercados. O delivery de alimentos, no entanto, será permitido até a meia-noite de sexta, e as empresas são obrigadas a fornecer transporte próprio para esses trabalhadores. Já a venda de bebidas será proibida, até dentro dos supermercados.

A circulação de pessoas na rua está liberada normalmente, desde que não haja aglomerações, até 20 horas. A proibição, portanto, vai das 20 horas às 5 horas do dia seguinte, prazo do toque de recolher já em vigor deste a sexta passada. O transporte público também vai poder funcionar normalmente. O governador não deu detalhes sobre o transporte intermunicipal.

Atividades físicas coletivas também foram suspensas neste período. Por ser feitas apenas atividades individuais, como corridas e caminhadas. (Com informações do Bahia Notícias)