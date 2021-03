Governador desabafa e demonstra indignação com postura da União e da Anvisa

Em tom de desabafo e indignação, o governador da Bahia Rui Costa demonstrou grande revolta com a postura dos presidentes da República e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Santirária) em relação a postura da União no combate à Covid-19 no país. A declaração foi feita após reuniões com mais de 200 prefeitos baianos para alinhar as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Rui também pediu empenho do presidente do Congreso Nacional para aprovar uma lei que assegure aos Estados e Municípios a compra direta de vacina para imunizar a população contra o coronavírus, uma vez que o Governo Federal e a Anvisa não apresentam solução para a grande demanda com o avanço de casos e de mortes provocados pela nova cepa.

“Não aceito e fico indignado com a postura do Governo Federal e da Anvisa neste momento crítico da pandemia. Em reunião virtual com o presidente da Câmara dos Deputados e outros colegas governadores, na tarde de hoje, fiz meu apelo em nome do povo da #Bahia para que tenhamos definitivamente a autorização para comprar e vacinar baianos e baianas contra a Covid-19. Isso é urgente! Não temos mais tempo a perder”, desabafou Rui.